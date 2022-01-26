"Монобанк" намерен предъявить требования в сумме $100 млн к Дмитрию Дубилету, – Марунич

Политолог Дмитрий Марунич считает, что конфликт "Монобанка" и бывшего соучредителя Дмитрия Дубилета далек от урегулирования. Появилась информация о намерении "Монобанка" требовать 100 млн долларов от Дмитрия Дубилета.

Об этом политолог заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Еще в середине декабря я писал о том, что Дмитрий Дубилет получит иск в суд за несанкционированное использование наработок Monobank в своем новом проекте. Он открыл финтехпроект Leobank в Азейрбайджане и собирается масштабировать его в других странах. С первого взгляда отличить Monobank от Leobank фактически невозможно.

На прошлой неделе юридическая компания, которая обслуживает Monobank официально подтвердила, что такой иск готовится.

Добавлю только, что сумма иска - 100 млн долларов, и даже привлеченные на развитие проекта инвестиции в 7,4 млн долларов ничтожны по сравнению с финансовыми санкциями, которые может получить Дмитрий Дубилет после рассмотрения иска в Лондоне", - написал Марунич.

Напомним, ранее "РБК-Украина" сообщало, что рассмотрение дела в английском суде приведет к заморозке активов компаний Дмитрия Дубилета в том числе и компании Fintech Farm получившей инвестиции в размере 7,5 млн долларов.

Спор между командой "Монобанка" и экс-владельцем Дмитрием Дубилетом возник из-за запуска проекта Leobank в Азербайджане, внешне приложение Leobank трудно отличить от Монобанка, который заявил о нарушении авторских прав на свой продукт.