Россия срывала слушание дела в ЕСПЧ – Малюська

За 16 дней до заседания российский судья внезапно обнаружил обстоятельства, которые могли поставить под угрозу его беспристрастность.

Россия всеми возможными способами пыталась отсрочить слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины и Нидерландов о преступлениях на Донбассе. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська на слушаниях в Страсбурге, сообщает Европейская правда в среду, 26 января.

"Сначала слушание было назначено на 24 ноября 2021 года. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания, добиваясь его отсрочки под предлогом российских COVID-мер и представления плохо подготовленного заявления против Украины с требованием его присоединения к этому производству", – сказал Малюська.

Он добавил, что когда эти попытки оказались безрезультатными, поскольку суд отказался отложить заседание, 8 ноября 2021 года, за 16 дней до заседания и примерно через три года после его назначения, российский судья внезапно обнаружил обстоятельства, которые могли поставить под угрозу его беспристрастность, что вынудило суд перенести заседание на 26 января.

Напомним, 26 января ЕСПЧ проводит слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на востоке Украины. Дело является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал этот суд.

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