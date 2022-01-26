Аэропорт Стамбула возобновил работу: украинцы возвращаются домой

В Киев должен вылететь первый рейс из Стамбула со 130 пассажирами на борту. Вечером ожидается еще один самолет.

Аэропорт Стамбула в среду, 26 января, возобновил работу после двух суток коллапса из-за снегопада. Об этом сообщают турецкие СМИ и немецкое информагентство dpa.

Отмечается, что две из трех полос полностью расчистили от снега, к вечеру надеются, что аэропорт сможет работать в обычном режиме.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в течение часа в Киев должен вылететь первый рейс из Стамбула со 130 пассажирами на борту.

"Вечером планируется другой рейс для еще 180 человек. Консулы работают, чтобы все украинцы с отмененных рейсов вернулись домой", - отметил Николенко.

Напомним, в Стамбуле отменили авиарейсы в Украину. Причина – сильный снегопад, накрывший Турцию. Кроме того, в Стамбуле были закрыты автовокзалы и некоторые въезды в город.

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