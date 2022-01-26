В Харькове из-за обвала стены погиб строитель

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Сегодня утром, 26 января, в Харькове во время реконструкции нежилого дома на пл. Фейербаха в Московском районе обвалилась стена. В результате погиб 51-летний строитель из Сум, сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение про несчастный случай поступило в полицию в 9:40. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, погиб 51-летний мужчина.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр заявлений и сообщений. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харькове обвалилась стена четырехэтажного дома, в котором располагались офисные помещения. Дом предназначался под снос. По предварительной информации, это произошло из-за начавшейся рядом стройки. К счастью, тогда никто из людей не погиб и не пострадал.

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Место происшествия / hk.npu.gov.ua

Место происшествия / hk.npu.gov.ua