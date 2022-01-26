На Львовщине без водоснабжения остались более 22 тыс. жителей

без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны. В г. Моршин и с. Баня Лисовицкая вода подается, но с пониженным давлением.

Более 22 тысяч жителей Стрыйского района Львовской области остались без воды из-за аварии в селе Братковцы, где 25 января прорвало магистральную трубу. Об этом сообщает Департамент по гражданской защите ЛОГА.

Отмечается, что без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны. В г. Моршин и с. Баня Лисовицкая вода подается, но с пониженным давлением.

В ОГА уточнили, что медицинские учреждения в городе Стрый имеют свои запасы воды.

Сообщается, что тепловая сеть г. Стрый в количестве 30 котельных работает и обеспечена резервом воды.

По состоянию на утро 26 января работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Трускавце Львовской области жители остались без воды.

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