Сайт несколько часов был недоступен для пользователей, но к часу дня он возобновил работу.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua подвергся кибератаке. Об этом сообщает МИД Украины в среду, 26 января.

Кибератака произошла в ночь на 26 января.

"В результате атаки сайт в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается", - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты министерства принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Отметим, что сайт Ukraine.ua был запущен в январе 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине, он доступен на семи языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Напомним, в ночь на 14 января на Украину была совершена кибератака, вследствие которой из строя вышли около 70 правительственных и региональных сайтов. Специалисты изначально предположили, что это дело киберпреступников из РФ. Цель хакеров - дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, посеять хаос и уныние в обществе. Однако позже замсекретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой может стоять хакерская группировка UNC1151, связанная с белорусской разведкой.

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