Единая Россия инициировала поставки оружия "ЛДНР"

"Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой "республикам" в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - заявил он.

Васильев также заявил о беспокойстве за жизни российских граждан.