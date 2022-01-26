Кабмин увеличил количество получателей стипендий в вузах

Стипендии студентов вузов с 1 января увеличились с 1 300 до 2 000 гривен в месяц. Академические стипендии в повышенном размере выросли с 1 660 до 2 550 гривен.

Правительство внесло изменения в порядок назначения и выплаты стипендий, увеличив количество получателей стипендий в вузах с 35-40% до 40-45%. Решение принято на заседании 26 января.

Ранее Кабмин повысил размер стипендий студентам вузов в 1,5 раза, учреждений профобразования - в 2,5 раза с 1 января 2022 года.

Стипендии студентов вузов с 1 января увеличились с 1 300 до 2 000 гривен в месяц. Академические стипендии в повышенном размере выросли с 1 660 до 2 550 гривен в месяц.

Кабмин изменил порядок выплаты стипендий

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