- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
На места дислокации теробороны нужно 2,8 млрд гривен – Минобороны
Для обустройства всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо почти 2,8 млрд гривен. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на заседании правительства, сообщает УНИАН в среду, 26 января.
Глава военного ведомства подчеркнул, что первоочередной потребностью для теробороны является обустройство мест постоянной дислокации для одновременного развертывания 176 воинских частей. Речь идет о помещениях для подразделений теробороны и их подключении к коммуникациям.
"Если взять батальоны, там должны быть помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва, рабочие места, помещения для хранения оружия, места для транспорта и тому подобное. По состоянию на 25 января 80 подразделений уже размещены, заключено около 23 договоров аренды имущественных комплексов. Сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривен", – заявил министр.
Резников добавил, что в феврале запланированы региональные учения теробороны всех оперативных командований с участием руководителей органов местной власти и самоуправления.
"Мы соберем все регионы по очереди: север, восток, юг и запад, где будем учить глав администраций, областных, районных, а также городских голов тех городов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины", – добавил министр.
Напомним, с 1 января в Украине вступил в силу закон о территориальной обороне. Документ регулирует развитие сил теробороны в стране, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.
Во Львове начались военные учения для гражданских
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet