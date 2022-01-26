На места дислокации теробороны нужно 2,8 млрд гривен – Минобороны

По состоянию на 25 января 80 подразделений уже размещены, заключено около 23 договоров аренды имущественных комплексов.

Для обустройства всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо почти 2,8 млрд гривен. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на заседании правительства, сообщает УНИАН в среду, 26 января.

Глава военного ведомства подчеркнул, что первоочередной потребностью для теробороны является обустройство мест постоянной дислокации для одновременного развертывания 176 воинских частей. Речь идет о помещениях для подразделений теробороны и их подключении к коммуникациям.

"Если взять батальоны, там должны быть помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва, рабочие места, помещения для хранения оружия, места для транспорта и тому подобное. По состоянию на 25 января 80 подразделений уже размещены, заключено около 23 договоров аренды имущественных комплексов. Сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривен", – заявил министр.

Резников добавил, что в феврале запланированы региональные учения теробороны всех оперативных командований с участием руководителей органов местной власти и самоуправления.

"Мы соберем все регионы по очереди: север, восток, юг и запад, где будем учить глав администраций, областных, районных, а также городских голов тех городов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины", – добавил министр.

Напомним, с 1 января в Украине вступил в силу закон о территориальной обороне. Документ регулирует развитие сил теробороны в стране, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

Во Львове начались военные учения для гражданских

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet