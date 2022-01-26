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СБУ разоблачила факты поставки оружия РФ в "ЛДНР"
В Луганской области СБУ в ходе следственно-оперативных действий установила новые факты поставки в "ЛДНР" оружия и боеприпасов с территории РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Задокументированы факты использования против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов - ручной многофункциональный гранатомет РПГ-32 Баркас.
Среди изъятых военных средств поражения российского производства - реактивные огнеметы Шмель, взрывной комплекс Охота и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.
Также сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты Занос производства РФ.
Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается расследование по установлению и документированию фактов противоправной деятельности.
Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.
Cмотрите фотогалерею: СБУ разоблачила факты поставки оружия РФ в "ЛДНР"
Ранее сообщалось, что в Луганской области СБУ установила местонахождение вражеского тайника с арсеналом средств поражения.
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