СБУ разоблачила факты поставки оружия РФ в "ЛДНР"

Изъятые в Луганской области образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства.

В Луганской области СБУ в ходе следственно-оперативных действий установила новые факты поставки в "ЛДНР" оружия и боеприпасов с территории РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Задокументированы факты использования против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов - ручной многофункциональный гранатомет РПГ-32 Баркас.

Среди изъятых военных средств поражения российского производства - реактивные огнеметы Шмель, взрывной комплекс Охота и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

Также сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты Занос производства РФ.

Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается расследование по установлению и документированию фактов противоправной деятельности.

Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.

Ранее сообщалось, что в Луганской области СБУ установила местонахождение вражеского тайника с арсеналом средств поражения.

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