Национальный центр Довженко передан в управление Госкино

Госкино поручено в трехмесячный срок утвердить стратегический план развития госпредприятия.

Целостный имущественный комплекс государственного предприятия Национальный центр Александра Довженко передан в сферу управления Государственного агентства по вопросам кино. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 26 января.

Также Госкино поручено в трехмесячный срок утвердить стратегический план развития госпредприятия.

Отмечается, что целью принятия решения является эффективное управление объектами государственной собственности, а также содействие надлежащему выполнению возложенных на Госкино задач.

До этого Национальный центр Александра Довженко находился в сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, в конце октября 2021 года имущественные комплексы госкиностудий передали в управление Госкино.

Также сообщалось, что общежитие киностудии им. Довженко вернули в госсобственность.

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