Семилетний ребенок "заминировал" частную школу под Киевом

Правоохранители провели с мальчиком профилактическую беседу. А ответственность будут нести его родители.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Новые Петровцы Вышгородского района якобы заминирована частная школа. Из здания эвакуировали 113 детей и 22 человека персонала, сообщает управление Нацполиции в Киевской области в среду, 26 января.

Помещение школы обследовали, а также осмотрели окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что о заминировании сообщил 7-летний ученик школы. Он объяснил, что таким образом решил подшутить", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу. Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.

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Ранее в СБУ заявляли, что Россия стоит за волной лжеминирований в Украине. К распространению сообщений привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, "не осознавая до конца все возможные последствия".

За две недели января было рекордное число "минирований" в школах

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