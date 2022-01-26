Во Львове коммунальщиков начали обучать обращению с оружием

Власти считают, что население должно быть готовым к обороне города

Во Львове работников коммунальных предприятий начали обучать обращению орудием. Тренировки проходят на стрелковом полигоне, сообщает "Еспресо".

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"На ротационной основе стрелять учат десять участников боевых действий. Обучение будет проводиться пока один раз в неделю", - рассказал внештатный советник городского главы Львова, бывший замкомандира 80-й десантно-штурмовой бригады Николай Грицайчук.

По его словам, сейчас ветераны АТО/ООС пытаются научить людей правильно обращаться с оружием, бронежилетами и касками. В будущем также будет базовая домедицинская подготовка и обучение тактической медицине.

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"Это подготовка населения к активному участию в теробороне города. Сейчас учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона", - заявил Грицайчук.

Он также рассказал, что "после карантина" планируется начать обучение старшеклассников и сотрудников львовской мэрии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал проведение военных учений Сил территориальной обороны с участием местных властей.

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