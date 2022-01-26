В 2021 году НАПК выявило в декларациях чиновников нарушений на 1,2 млрд

В каждой третьей декларации выявили нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность, заявили в НАПК.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в 2021 году проверило 1026 деклараций о доходах и выявило нарушений на 1,2 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в среду, 26 января.

Как установило агентство, в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

При этом признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих чиновников выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен.

Такие нарушения обнаружены в декларациях:

двух судей Конституционного суда Украины (КСУ);

двух судей высших судов;

19 народных депутатов Украины;

трех заместителей глав ОГА;

65 депутатов местных советов.

Среди лиц, в чьих декларациях обнаружили недостоверные сведения на значительную сумму:

народный депутат Украины - выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;

депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 69,9 млн гривен;

заместитель начальника отдела ГФС Украины - недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;

присяжный Хмельницкого горрайонного суда - недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;

депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 45 млн гривен.

Кроме того, в 2021 году выявили неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен. Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:

экс-замглавы Госбюро расследований;

народного депутата;

полицейского;

двух госслужащих категории Б;

шести депутатов местных советов.

При этом в одной декларации, поданной экс-начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен - ред.) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных:

судьей КСУ;

судьей Верховного суда;

двумя министрами;

семерыми замминистра;

16 народными депутатами Украины;

пятью заместителями глав ОГА;

48 депутатами местных советов.

Наконец, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.

Ранее в НАПК заявили, что мэр Николаева выписывал премии и назначал на должности спонсоров. Мэр премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.

Также сообщалось, что в декларации Виктора Медведчука недостоверные сведения на рекордную сумму. Народный депутат не задекларировал недвижимости и автомобилей стоимостью более 73 млн грн.

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