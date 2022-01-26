- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В 2021 году НАПК выявило в декларациях чиновников нарушений на 1,2 млрд
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в 2021 году проверило 1026 деклараций о доходах и выявило нарушений на 1,2 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в среду, 26 января.
Как установило агентство, в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.
При этом признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих чиновников выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен.
Такие нарушения обнаружены в декларациях:
- двух судей Конституционного суда Украины (КСУ);
- двух судей высших судов;
- 19 народных депутатов Украины;
- трех заместителей глав ОГА;
- 65 депутатов местных советов.
Среди лиц, в чьих декларациях обнаружили недостоверные сведения на значительную сумму:
- народный депутат Украины - выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;
- депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 69,9 млн гривен;
- заместитель начальника отдела ГФС Украины - недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;
- присяжный Хмельницкого горрайонного суда - недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;
- депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 45 млн гривен.
Кроме того, в 2021 году выявили неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен. Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:
- экс-замглавы Госбюро расследований;
- народного депутата;
- полицейского;
- двух госслужащих категории Б;
- шести депутатов местных советов.
При этом в одной декларации, поданной экс-начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.
Признаки административного правонарушения (декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен - ред.) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных:
- судьей КСУ;
- судьей Верховного суда;
- двумя министрами;
- семерыми замминистра;
- 16 народными депутатами Украины;
- пятью заместителями глав ОГА;
- 48 депутатами местных советов.
Наконец, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.
Ранее в НАПК заявили, что мэр Николаева выписывал премии и назначал на должности спонсоров. Мэр премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.
Также сообщалось, что в декларации Виктора Медведчука недостоверные сведения на рекордную сумму. Народный депутат не задекларировал недвижимости и автомобилей стоимостью более 73 млн грн.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet