Почта

В 2021 году НАПК выявило в декларациях чиновников нарушений на 1,2 млрд

В каждой третьей декларации выявили нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность, заявили в НАПК.
В 2021 году НАПК выявило в декларациях чиновников нарушений на 1,2 млрд

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в 2021 году проверило 1026 деклараций о доходах и выявило нарушений на 1,2 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в среду, 26 января.

Как установило агентство, в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

При этом признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих чиновников выявлены признаки предоставления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн гривен.

Такие нарушения обнаружены в декларациях:

  • двух судей Конституционного суда Украины (КСУ);
  • двух судей высших судов;
  • 19 народных депутатов Украины;
  • трех заместителей глав ОГА;
  • 65 депутатов местных советов.

Среди лиц, в чьих декларациях обнаружили недостоверные сведения на значительную сумму:

  • народный депутат Украины - выявлены недостоверные сведения свыше 73 млн. гривен;
  • депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 69,9 млн гривен;
  • заместитель начальника отдела ГФС Украины - недостоверные сведения 64,6 млн. гривен;
  • присяжный Хмельницкого горрайонного суда - недостоверные сведения 57,6 млн. гривен;
  • депутат Одесского областного совета - недостоверные сведения 45 млн гривен.

Кроме того, в 2021 году выявили неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен. Из них в 11 декларациях выявлены признаки необоснованности активов:

  • экс-замглавы Госбюро расследований;
  • народного депутата;
  • полицейского;
  • двух госслужащих категории Б;
  • шести депутатов местных советов.

При этом в одной декларации, поданной экс-начальником Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области, выявлены признаки незаконного обогащения.

Признаки административного правонарушения (декларирование недостоверной информации на сумму от 227 тыс. до 1,1 млн гривен - ред.) выявлены в 171 декларации, в том числе поданных:

  • судьей КСУ;
  • судьей Верховного суда;
  • двумя министрами;
  • семерыми замминистра;
  • 16 народными депутатами Украины;
  • пятью заместителями глав ОГА;
  • 48 депутатами местных советов.

Наконец, в 351 декларации НАПК выявило незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения. Еще в 385 декларациях установлены недостоверные сведения на сумму до 100 прожиточных минимумов, которая не влечет ответственность.

Ранее в НАПК заявили, что мэр Николаева выписывал премии и назначал на должности спонсоров. Мэр премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.

Также сообщалось, что в декларации Виктора Медведчука недостоверные сведения на рекордную сумму. Народный депутат не задекларировал недвижимости и автомобилей стоимостью более 73 млн грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK