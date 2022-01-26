ГПСУ назвала страны, куда чаще всего украинцы ездили в 2021 году

В тройку попали Турция и Венгрия, но на первом месте оказалась Польша, куда за год украинцы осуществили более 4,4 млн поездок.

Стало известно, куда чаще всего украинцы ездили в 2021 году. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 26 января.

По итогам 2021 года лидером для украинцев остается Польша - более 4,4 млн поездок (+13%). На втором месте находится Турция с общим количеством более 2 млн украинцев (*2,1 г.), которые в основном направлялись на отдых. На третьем месте - более 1,7 млн ​​пропускных операций (+5%) - Венгрия.

Также вдвое возросло и количество путешествий украинцев в Египет - более 1,4 млн. В РФ планомерно ездят все меньше украинцев - в 2021 году на 12% украинцев меньше, чем годом ранее. Также вдвое снизилось количество граждан Украины, ездивших в Беларусь.

В то же время существенный прирост в процентном плане показывают Румыния, Молдова, Словакия и Германия - +32%, +16%, +2% и +20% соответственно.

Напомним, что ранее Украина получила рекордный доход от туристического сбора. На 2021 год сумма сбора составляла до 30 гривен для внутреннего туризма и до 300 гривен для въездного туризма.

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