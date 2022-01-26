Еврокомиссар рассказал об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС

Также в Еврокомиссии ищут возможность углубить сотрудничество по действующему соглашению в некоторых сферах, в частности цифровой.

Подготовку рекомендаций по дальнейшему воплощению Соглашения об ассоциации рассчитывают до следующего саммита Украина-ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширению ЕС Оливер Вархеи в Киеве, пишет Европейская правда.

"Мы продвинулись в совместном пересмотре Соглашения об ассоциации, которое предусмотрено статьей 481 УА. Это должно дать нам возможность выдать рекомендации по дальнейшему воплощению Соглашения. Мы ставим своей целью завершить эту работу до саммита с Украина-ЕС 2022 года", - отметил еврокомиссар.

По его словам, параллельно в Еврокомиссии ищут возможность углубить сотрудничество по действующему соглашению в некоторых сферах, в частности цифровой.

"Речь идет о "цифре", где Украина может получить преимущества от введения режима внутреннего рынка - в случае, если внутреннее законодательство будет приведено в соответствие с европейским… Другая сфера – это Европейский зеленый курс, и мы готовы поддерживать вас в процессе "зеленого" перехода", - рассказал Оливер Вархеи.

Ранее сообщалось, что Евроеомиссия объяснила цели дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

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