Депутата Херсонского облсовета задержали на взятке

Депутат создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя и требовал у него 27 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали депутата 8-го созыва Херсонского областного совета по факту вымогательства взятки. Об этом в среду, 26 января, сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что депутат создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя и требовал у него 27 тыс. долларов США за содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание общества в г. Скадовск, а также за отзыв из Скадовского районного суда намеренно поданных исков в это общество.

По месту жительства депутата проводятся обыски. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Депутат вымогал 27 тысяч долларов. Фото: gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что один из руководителей АО Николаевоблэнерго разоблачен на схеме вымогательства неправомерной выгоды от физических и юридических лиц.

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