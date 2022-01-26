Почта

ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины

Еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что инвестиции будут мобилизованы в пять ключевых проектов.
ЕС инвестирует до €6,5 млрд в экономику Украины

ЕС мобилизует до 6,5 миллиарда евро инвестиций для поддержки экономики Украины. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи во время визита в Киев.

"Сегодня в Киеве вместе с Президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до 6,5 млрд евро инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти 5 ключевых проектов", - говорится в сообщении.

Напомним, еврокомиссар рассказал об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит новую финансовую помощь Украине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK