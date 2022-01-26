Украина сформирует пакет финпомощи в $3-5 млрд - ОП

Украина договаривается с большими организациями о пакетах финпомощи или в виде госгарантий или прямых межправительственных кредитов.

Украина намерена сформировать пакет финпомощи в $3-5 млрд от стратегических партнеров, чтобы обеспечить ликвидность. Об этом заявил замглавы офиса президента Ростислав Шурма в эфире телеканала Рада в среду, 26 января.

"С большими организациями договариваемся о пакетах финансовой помощи или в виде государственных гарантий, или в виде прямых межправительственных кредитов", - сказал Шурма.

Он добавил, что Украина провела переговоры с правительством Франции относительно аналогичного пакета. При этом детали переговоров будут озвучены после финализации решения.

Кроме того, Канада предложила Украине кредит в размере до 120 млн канадских долларов (около 95,8 млн долларов США - ред.) для поддержки экономической устойчивости и развития страны, а Еврокомиссия заявила о выделении Украине финансовой помощи в размере €1,2 млрд.

"Наша цель - сформировать со всеми нашими стратегическими партнерами такие пакеты общим объемом как минимум $3 млрд, а желательно - $5 млрд, которые станут дополнительной "подушкой" и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от того, как будет развиваться ситуация", - сказал Шурма.

По его словам, речь идет о кредитах на льготных условиях под 2-3% годовых, а в некоторых случаях - ниже.

"Главный вопрос - обеспечение ликвидности, немедленной доступности средств, чтобы при возникновении колебаний их можно было погасить и сбалансировать при помощи этих средств", - резюмировал Шурма.

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