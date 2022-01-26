В ТКГ заявили о снижении числа обстрелов на Донбассе на 75%

Участники заседания обсудили необходимость практической имплементации итогов Парижского саммита о противоминной деятельности.

Общее количество обстрелов на Донбассе с конца декабря прошлого года уменьшилось на 75%. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, обнародованном в среду, 26 января, по итогам заседания.

Так, относительно работы подгруппы по безопасности спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен отметил положительный эффект от переговоров сторон 22 декабря.

"Общее количество обстрелов, зафиксированных СММ ОБСЕ, снизилось почти на 75%. В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом участники заседания обсудили необходимость практической имплементации итогов Парижского саммита в части, касающейся противоминной деятельности.

Что касается работы подгруппы по гуманитарным вопросам, то здесь Украина предложила четыре этапа процедуры поиска без вести пропавших по обе стороны линии ограничения, а также открыть КПВВ Счастье (зеркальный на Луганск). Вторая инициатива была отклонена ОРЛО со ссылкой на необходимость одновременного открытия Счастья (на НКТУ - Луганск) и Золотое (на НКТУ - Первомайское).

Кроме того, участники заседания обсудили ряд социально-экономических проблем: дополнительные варианты выплаты маломобильным лицам; экологические вопросы, такие как загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизация работы группы экспертов по затоплению шахт; возможность обработки вопросов о восстановлении социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня.

Наконец, представитель России в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал проект обращения депутатов КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных "ЛДНР". Он отметил, что "это только обращение 11 депутатов, даже не фракции, а Российская Федерация подчеркивает приверженность минским соглашениям в целом".

Отметим, это заседание ТКГ было первым в 2022 году.

Напомним, ранее сегодня в Париже прошла встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки". По ее итогам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны пришли к соглашению - перемирие на Донбассе должно соблюдаться.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что впервые с 2019 года в рамках нормандского формата было согласовано совместное коммюнике.

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