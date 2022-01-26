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На случай ЧС: в Украине проведут учения для населения

Силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
На случай ЧС: в Украине проведут учения для населения

Министерство внутренних дел проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 26 января, сообщили в Департаменте коммуникации ведомства.

Отмечается, что тренировки пройдут в разных регионах страны.

"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.

Рассказывать гражданам о том, как вести себя в случае ЧС, будут инструкторы, которые прошли обучение за границей: в Британии, США, Канаде, Польше и других странах.

Основными темами предстоящих учений будут:

  • оповещение;
  • порядок использования защитных сооружений;
  • эвакуация.

Кроме того, силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

Напомним, на фоне риска полномасштабного вторжения России в Украину правительства США, Британии, Германии и Австралии заявили об эвакуации членов семей дипломатов из Киева. Сегодня к ним присоединилась Канада.

 

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