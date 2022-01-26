- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
На случай ЧС: в Украине проведут учения для населения
Министерство внутренних дел проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 26 января, сообщили в Департаменте коммуникации ведомства.
Отмечается, что тренировки пройдут в разных регионах страны.
"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.
Рассказывать гражданам о том, как вести себя в случае ЧС, будут инструкторы, которые прошли обучение за границей: в Британии, США, Канаде, Польше и других странах.
Основными темами предстоящих учений будут:
- оповещение;
- порядок использования защитных сооружений;
- эвакуация.
Кроме того, силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
Напомним, на фоне риска полномасштабного вторжения России в Украину правительства США, Британии, Германии и Австралии заявили об эвакуации членов семей дипломатов из Киева. Сегодня к ним присоединилась Канада.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet