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Шмыгаль назвал дату заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
Восьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС намечено на 7 апреля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи Комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, 26 января.
По словам главы правительства, результаты апрельских переговоров "станут важным сигналом укрепления двустороннего партнерства и продемонстрируют готовность Украины полностью реализовать амбициозную повестку дня отношений Украины с ЕС".
Добавим, в Кабмине информировали, что заседание Комиссии, в котором принял участие еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, является подготовительным к следующим переговорам Совета ассоциации.
Ранее Оливер Варгеи заявил, что в Брюсселе подготовку рекомендаций по дальнейшему воплощению Соглашения об ассоциации рассчитывают завершить до следующего саммита Украина-ЕС.
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