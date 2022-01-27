Шмыгаль назвал дату заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

Следующие переговоры станут важным сигналом укрепления двустороннего партнерства, отметил глава правительства.

Восьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС намечено на 7 апреля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи Комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, 26 января.

По словам главы правительства, результаты апрельских переговоров "станут важным сигналом укрепления двустороннего партнерства и продемонстрируют готовность Украины полностью реализовать амбициозную повестку дня отношений Украины с ЕС".

Добавим, в Кабмине информировали, что заседание Комиссии, в котором принял участие еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, является подготовительным к следующим переговорам Совета ассоциации.

Ранее Оливер Варгеи заявил, что в Брюсселе подготовку рекомендаций по дальнейшему воплощению Соглашения об ассоциации рассчитывают завершить до следующего саммита Украина-ЕС.

Деньги есть, перспектив нет. Восточное партнерство

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