В ОП озвучили содержание коммюнике "Нормандии"

Лаконичность документа демонстрирует то, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения, отметили в Киеве.

По итогам встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в среду, 26 января, в Париже стороны согласовали "лаконичное коммюнике" о продвижении переговорного процесса. Об этом информировала пресс-служба Офиса президента.

"В коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Как указано, лаконичность совместного документа демонстрирует то, что "переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения".

"Сам факт возобновления работы Нормандского формата - это очень положительный сигнал. Сегодня состоялся очень содержательный непростой разговор - своеобразный аудит выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года", - отметил глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, стороны имеют много разногласий по видению выполнения Минских договоренностей, но есть настроение продвигаться в переговорном процессе. При этом глава украинской делегации отметил, что он "абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ".

Кроме того, участники переговоров пришли к соглашению в том, что необходимо придерживаться режима "тишины" на Донбассе и отметили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы с целью быстрого прогресса в реализации "Минска".

"Совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня - это хоть маленький, но шаг вперед", - подчеркнул Ермак.

Тем временем пресс-служба Елисейского дворца приводит полный текст коммюнике:

"Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.

Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы Нормандского формата и намерены уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.

Они выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.

Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей.

Они договорились встретиться снова через две недели в Берлине".

Напомним, саммит советников продолжался более восьми часов. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны пришли к соглашению - перемирие на Донбассе должно соблюдаться.

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