Под Харьковом столкнулись внедорожник и две фуры: есть жертва

Внедорожник врезался в фуру Renault, после чего его отбросило на грузовик DAF. Вследствие удара последний опрокинулся в кювет.

В Харьковском районе произошло смертельное ДТП при участии внедорожника Volkswagen Amarok и двух грузовых авто - Renault и DAF. Об этом в среду, 26 января, информировала пресс-служба полиции региона.

Так, авария случилась на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в городе Люботин.

Полицейские установили, что Volkswagen Amarok под управлением 42-летнего водителя двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу движения. Внедорожник врезался в фуру Renault, после чего его отбросило на грузовик DAF, который двигался сзади в попутном направлении. Вследствие удара DAF опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте ДТП. 60-летний пассажир внедорожника и водители обоих грузовиков - мужчины 50 и 51 лет - с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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