Париж и Киев провели переговоры о финансовой поддержке Украины

Переговорщики подняли вопросы партнерства двух стран в атомной энергетике и участие французских компаний в проектах Большой стройки.

Украинская делегация в ходе визита в Париж в среду, 26 января, обсудила с французской стороной сотрудничество в сфере финансов, энергетики и инфраструктуры. Об этом информировала пресс-служба Офиса президента.

По словам главы делегации, первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, они провели ряд переговоров, во время которых проинформировали собеседников о ситуации с безопасностью вокруг Украины и заверили их, что в украинской экономике ситуация контролируемая.

Так, на встрече с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мером стороны обсудили возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях, в частности речь шла о создании финансовых резервов, чтобы обеспечить стабильность украинской финансовой системы в случае возможной эскалации со стороны России.

Кроме того, переговорщики подняли вопросы партнерства двух стран в атомной энергетике (сотрудничество с корпорацией ЕDF) и участие французских компаний в проектах Большой стройки (с представителями Alstom обсудили детали приобретения Украиной локомотивов, а с представителями Airbus - участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика).

Ранее авиапарк Госпогранслужбы Украины пополнился двумя новыми вертолетами AIRBUS H125, доставленными из Франции.

Как сообщалось, 1 января президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet