МИД назвал "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины

Ведомство призывает иностранных партнеров воздерживаться от шагов, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

Министерство иностранных дел одобряет решение большинства стран-союзников не изменять режим работы посольств в Украине. Об этом говорится в комментарии ведомства, обнародованном вечером в среду, 26 января.

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что на сегодня такая мера предосторожности является преждевременной. При этом работа по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии РФ продолжается.

Также МИД призвал другие государства воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий", - резюмировали в министерстве.

Напомним, накануне следом за США, Британией, Германией и Австралией о своем намерении вывезти семьи дипломатов заявила Канада.

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