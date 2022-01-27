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МИД назвал "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины
Министерство иностранных дел одобряет решение большинства стран-союзников не изменять режим работы посольств в Украине. Об этом говорится в комментарии ведомства, обнародованном вечером в среду, 26 января.
"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что на сегодня такая мера предосторожности является преждевременной. При этом работа по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии РФ продолжается.
Также МИД призвал другие государства воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.
"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий", - резюмировали в министерстве.
Напомним, накануне следом за США, Британией, Германией и Австралией о своем намерении вывезти семьи дипломатов заявила Канада.
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