Почта

МИД назвал "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины

Ведомство призывает иностранных партнеров воздерживаться от шагов, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.
МИД назвал "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел одобряет решение большинства стран-союзников не изменять режим работы посольств в Украине. Об этом говорится в комментарии ведомства, обнародованном вечером в среду, 26 января.

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что на сегодня такая мера предосторожности является преждевременной. При этом работа по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии РФ продолжается.

Также МИД призвал другие государства воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий", - резюмировали в министерстве.

Напомним, накануне следом за США, Британией, Германией и Австралией о своем намерении вывезти семьи дипломатов заявила Канада.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK