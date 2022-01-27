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За сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

По состоянию на утро противник тоже не открывал стрельбу в регионе.
 |  Автор: Иван Кузенко
За сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 26 января, на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе ООС на своей странице в Facebook

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Так, в сообщении указывается, что на протяжении дня и по состоянию на семь часов утра четверга, 27 января, со стороны оккупантов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задания по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в ООС.

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Примечательно, что боевики не открывали огонь на фоне встречи "нормандского" формата, которая состоялась в Париже при участии советников лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Напомним, что на ней стороны достигли договоренности о важности прекращения огня на Донбассе.

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