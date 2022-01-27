От COVID-19 привились еще 82 тысячи украинцев

Бустерные и дополнительные дозы вакцины от коронавируса уже получили около 300 тысяч человек.

В Украине минувшие сутки применили 82 360 доз различных вакцин против коронавируса COVID-19, что примерно соответвует показателю за вторник. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 27 января.

Так, первую дозу получили 28 894 украинца, вторую – 29 726 человека, дополнительную дозу получили 684 человек, бустерную – 23 056 человек.

Вчера прививки проводили 933 мобильные бригады по иммунизации, 3 278 пунктов прививок и 438 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 971. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 12 087, Moderna – 7 834 и AstraZeneca – 1 468.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

Напомним, МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация. Процесс иммунизации от коронавируса в Украине начался почти год назад.

Также сообщалось, что журналисты нашли сумчанина, вакцинировавшегося 27 раз. Мужчина говорит, что его цель – 30 прививок.

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