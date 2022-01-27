АвтоКрАЗ передал первую партию тягачей украинской армии

Автомобили для перевозки тяжелой военной техники были построены по заказу Министерства обороны.

Украинская компания АвтоКрАЗ начала передавать первые автомобили по заказу Министерства обороны Украины. Это тягачи КрАЗ-6510ТЕ, которые могут работать в составе автопоезда для перевозки тяжелой военной техники. Об этом сообщает Кременчугская газета.

"Их спроектировали под требования заказчика, то есть военных. Автомобили прошли комиссию, ведомственное испытание Министерства обороны. Устранены замечания, уточнена конструкторская документация. Приказом министра обороны эти автомобили поставлены на обеспечение", - рассказал технический директор АвтоКраЗа Сергей Дунь.

По его словам, автомобиль имеет мощность 450 лошадиных сил. У тягача автоматическая коробка передач - "новый элемент для украинских военных".

"Здесь есть гидролебедка - 15 тонн. Это дает возможность вытягивать на полуприцеп тяжелую технику. В том числе, какая непригодна для использования после боя", - добавил Дунь.

Он подчеркнул, что рама, трансмиссия, все системы автомобиля, обеспечивающие работу коробки передач, – производства АвтоКрАЗа.

Ранее сообщалось, что армия США заказала грузовики у АвтоКрАЗа. В трехлетний заказ также входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и топлива. Сумма контракта составляет $53 млн.



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