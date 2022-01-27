Карантин в Украине: уже 2 "красных" и 14 "желтых" зон

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Минздрав Украины сегодня, 26 января, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях - 14 "оранжевых" зон адаптивного карантина и две "красные", свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в "красной" зоне адаптивного карантина сейчас находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

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В "оранжевой" зоне карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели сейчас не превышают норму.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 27 января 2022 года было подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека, а 99 738 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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