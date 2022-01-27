Расстрелявший сослуживцев солдат задержан - СМИ

Подозреваемый - военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения. Он из Одесской области. Его задержали в Днепре.

Подозреваемого в расстреле своих сослуживцев солдата-срочника задержали. Он был задержан в Днепре патрульным. Автомат был при нем. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту расстрела военнослужащим в Днепре своих сослуживцев. Трагедия произошла сегодня около четырех часов утра на территории Южного машиностроительного завода, сообщает пресс-служба ГБР.

"В результате 5 человек погибли, среди них одна гражданская, еще 5 получили ранения разной степени тяжести. Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Преднамеренное убийство)", - говорится в сообщении.

Причины и мотивы военнослужащего, совершившего преступление, устанавливаются.

Установлено, что подозреваемый - военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области, сообщает Нацполиция.

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В Днепропетровской и соседних областях была введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлекались все службы полиции и Нацгвардия.





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