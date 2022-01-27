На Прикарпатье автоцистерна попала в ДТП, произошла утечка топлива

На автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь произошла авария с участием легковушки BMW и грузовика ГАЗ-53.

Вечером в среду в городе Тисменица Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автоцистерны. Произошла утечка топлива и пожар, сообщает ГСЧС в четверг, 27 января.

На месте спасатели выяснили, что на автодороге государственного значения Н-18 Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь произошла авария с участием легкового автомобиля BMW и грузового автомобиля ГАЗ-53, перевозившего цистерну с дизельным топливом, емкостью 4 тонны. В результате чего произошел разлив и возгорание горюче-смазочных материалов на площади 30 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 22:30. Никто не пострадал. Всего от ГСЧС было привлечено 19 человек и пять единиц техники.

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Ранее сообщалось, что в Полтавской области перевернулась автоцистерна с газом. Водитель газовоза допустил опрокидывание на автодороге вблизи села Гирявые Исковцы. Утечки газа не произошло.

А в Николаевской области перевернулся грузовик с подсолнечным маслом. Из-за аварии оказалось приостановлено движение железнодорожного транспорта на переезде Добровольский по обоим направлениям.

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