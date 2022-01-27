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Главное требование РФ: Пойдет ли Украина на переговоры с боевиками

Москва пытается снять с себя ответственность за события на Донбассе, сказал Дмитрий Кулеба.
 |  Автор: Иван Кузенко
Главное требование РФ: Пойдет ли Украина на переговоры с боевиками
Дмитрий Кулеба / EPA / UPG

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил, пойдет ли Украина на переговоры с главарями боевиков незаконных "Л/ДНР". Это главное требование РФ. Слова политика передает "РБК-Украина".

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Так, Кулеба заявил, что переговоры между украинской стороной и стороной оккупантов не состоятся. Данный вопрос является "вопросом принципа". 

Глава МИД подчеркнул, что Минские соглашения не включают в себя прямые переговоры с главарями боевиков. Это не соответствует тому, как данный конфликт развивался. 

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Он является конфликтом между Украиной и Россией, который вылился в российскую агрессию. А потому Киев будет вести переговоры именно с Москвой, добавил он. 

По словам Кулебы, требование РФ направлено на снятие ответственности за события на Донбассе, чтобы выставить себя не в качестве участника конфликта.

Напомним, ранее в МИД назвали "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины.

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