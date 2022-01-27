Unilever спрощує організаційну структуру

Лондон, 25 лютого 2022 р. - Unilever оголошує про організаційні зміни в компанії, спрямовані на спрощення структури бізнесу та пріоритизацію категорій.

Компанія перейде від поточної матричної структури до управління в межах наступних п'яти бізнес-груп: Краса та хороше самопочуття, Особиста гігієна, Побутова хімія, Продукти харчування та Морозиво. Кожна бізнес-група буде нести відповідальність за реалізацію власної стратегії, свій розвиток та збільшення прибутку.

“Наша нова організаційна модель розроблялася протягом останнього року, вона має на меті подальше підвищення результативності нашого бізнесу. Поділ на п'ять бізнес-груп дозволить нам ефективніше реагувати на запити споживачів та ринкові зміни, при цьому кожна бізнес-група буде нести відповідальність за свої показники. Зростання бізнесу залишається пріоритетом для Unilever, і ми переконані, що зміна організаційної структури допоможе нам досягти цієї мети”, - коментує головна посадова особа Unilever Алан Джоуп.

Ефективне функціонування п'яти бізнес-груп підтримуватиметься підрозділом з бізнес-операцій Unilever, що забезпечить наявність необхідних технологічних рішень, систем та процесів для їх розвитку і підвищення ефективності роботи на глобальному та локальному ринках. За формування загальної стратегії компанії відповідатиме новий корпоративний центр Unilever.

Структурні нововведення будуть підкріплені змінами у вищому керівництві Unilever:

• Фернандо Фернандес (Fernando Fernandez), виконавчий віце-президент Латинської Америки, призначається на посаду президента бізнес-групи Краса та хороше самопочуття, до якої входять такі категорії, як догляд за волоссям, догляд за шкірою, вітаміни, мінерали та біологічно активні добавки, а також товари категорії преміум.

• Фабіан Гарсія (Fabian Garcia), президент Північної Америки, буде призначений на посаду президента бізнес-групи Особиста гігієна, що включає наступні категорії: очищення шкіри, дезодоранти та догляд за ротовою порожниною.

• Пітер тер Кульве (Peter ter Kulve) продовжуватиме виконувати обов'язки президента бізнес-групи Побутова хімія, до якої входять такі категорії: товари для прання, товари для очищення води та повітря, домашня гігієна.

• Ханнеке Фабер (Hanneke Faber), президент категорії Харчової продукції, призначена на посаду президента бізнес-групи Продукти харчування, куди увійшли такі категорії, як продукти швидкого приготування, здоровий перекус, функціональне харчування, веганські продукти, а також підрозділ Unilever Food Solutions, що поставляє продукцію для підприємств громадського харчування.

• Мет Клоуз (Matt Close), виконавчий віце-президент категорії Морозива, призначається на посаду президента цієї бізнес-групи, яка стає самостійною бізнес-одиницею.

Ці призначення набирають чинності з 1 квітня 2022 року.

Додатково у компанії відбудуться наступні призначення:

• Нітін Паранджпе (Nitin Paranjpe), головний операційний директор, обійме посаду головного директора з трансформації та управління персоналом.

• Реджинальдо Еккліссато (Reginaldo Ecclissato), головна посадова особа з управління ланцюгом постачання, очолить блок з постачання та бізнес-операцій компанії Unilever.

Президент категорії краси та особистої гігієни Санні Джейн (Sunny Jain) вирішив залишити компанію Unilever та заснувати власний інвестиційний фонд у сфері технологічних мегатрендів. Інші члени виконавчого керівництва Unilever продовжують обіймати свої поточні позиції, включаючи Санджива Мехту (Sanjiv Mehta), виконавчого директора підрозділу компанії Hindustan Unilever.

Запропонована нова організаційна модель призведе до зниження чисельності старшого менеджменту компанії приблизно на 15%, а також чисельності менеджерів та фахівців на 5%, що відповідає 1500 вакансіям по всьому світу. Усі зміни обговорюватимуться особисто зі співробітниками. Перераховані вище зміни не повинні торкнутися виробничих команд. Усі витрати, що стосуються нової структури, здійснюватимуться в межах уже існуючих інвестиційних планів з реструктуризації.