Назван кандидат на пост главы Нацгвардии

Монастырский поддержал отставку Балана и предлагает на должность временного главы Нацгвардии его заместителя.

Глава МВД Денис Монастырский удовлетворит рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Нацгвардии и предложит на эту должность генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Об этом министр сообщил в Facebook в четверг, 27 января.

"Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об увольнении с должности. Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения. Одновременно я внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности командующего НГУ заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя", - написал Монастырский.

Он сообщил, что подразделения Нацгвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

"Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - добавил министр.

Напомним, что Балан подал в отставку после трагедии в Днепре, где боец Нацгвардии застрелил пять человек, в том числе четырех сослуживцев и гражданскую. Вскоре он был задержан, ему сообщено о подозрении.

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