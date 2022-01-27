Слово взял Пекин. Китай о ситуацию вокруг Украины

Китай заявил Вашингтону, что надеется на то, что все стороны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, проявят спокойствие и сдержанность и смогут избежать эскалации напряжения в регионе.

Эскалация вокруг Украины – без преувеличения тема №1 в мире на сегодняшний день. Вот и Китай, ранее хранивший молчание, высказался по ситуации.

Набрали США

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону поздно вечером в среду.

"Мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздерживаться от шагов, повышающих напряженность и обостряющих кризис", - заявил глава китайского МИДа. Как сообщает агентствоReuters, Ван И заявил своему американскому коллеге, что безопасность одной страны не должна быть принесена в жертву безопасности других государств и что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления и даже расширения военных блоков.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что "дипломатия и деэскалация - это ответственный путь вперед".

Переговоры с Россией

В разговоре с Блинкеном глава китайского МИДа также подчеркнул приверженность Минским соглашениям.

"Чтобы разрешить украинскую проблему, мы все еще должны вернуться в новому Минскому соглашению - отправной точке", - заявил Ван И.

"Новое Минское соглашение, одобренное Советом безопасности, - это фундаментальный политический документ, признанный всеми сторонами, и он должен эффективно реализовываться. До тех пор, пока прилагаются усилия в соответствии с направлением и духом этого соглашения, Китай будет их поддерживать", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля посетит с визитом Китай. В четверг МИД России заявил, что считает неприемлемой даже саму мысль о войне между Россией и Украиной.

МИД также заявил в четверг, что в Донбассе наблюдается "сравнительное затишье", и выразил надежду на то, что через две неделе на встрече в Нормандском формате удастся "найти развязки" накопившимся проблемам в украинском урегулировании.

Роль Британии

Британия пытается взять на себя роль первой скрипки в урегулировании ситуации вокруг Украины. Министр обороны Британии Бен Уоллес начал двухнедельное дипломатическое турне по европейским столицам с целью побудить союзников поддержать суровые санкции против России и направить летальные средства вооружения Украине. Выступая накануне встречи со своим германским коллегой в Берлине, министр обороны Британии сказал, что хотел бы услышать от правительства более сильный сигнал в вопросе санкций и чтобы Германия задействовала Северный поток 2 в качестве рычага давления на Кремль.

Среди западных союзников нарастает беспокойство, что время для того, чтобы убедить Путина воздержаться от конфликта, истекает и что дальнейшие дипломатические переговоры могут быть лишь попыткой Москвы оттянуть время для подготовки к полномасштабному вторжению, пишет Times.

Уоллес подтвердил, что через несколько дней отправится в Москву, где попытается убедить российское руководство отступиться. У него запланирована встреча с российским министром обороны Сергеем Шойгу, которая станет первой беседой глав оборонных ведомств двух стран с 2013 года.

"Я хочу, чтобы русские поняли: украинцы будут сражаться, и Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции, и это не то наследие, которым президент Путин хотел бы запомниться в истории", - сказал британский министр в ответ на вопрос, чего бы он хотел добиться от этой поездки. Он также добавил, что хотел бы избежать кровавой бойни, как для русских, так и для украинцев.

По сведениям Times, США и Британия рассматривают вопрос о переброске войск в Румынию, Болгарию и Венгрию. В каждую из этих стран должны быть отправлены примерно по тысяче военных в целях укрепления сил НАТО в Восточной Европе. В данный момент у Британии в этих странах нет своих солдат, и, как сказал Уоллес, "мы определенно можем разместить больше своих сил на суше, в море или в воздухе".

В качестве одного из вариантов рассматривается отправка британского эсминца или фрегата в Черное море.