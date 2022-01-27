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Зеленский переговорил с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский рассказал в Twitter.
"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь", - отметил глава государства.
Также, по его словам, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
Напомним, предыдущие переговоры Зеленского с Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.
Накануне США, а потом и НАТО передали РФ ответы по переговорам о безопасности.
О ситуации с переговорами по безопасности между США и Россией читайте в материале Корреспондент.net.