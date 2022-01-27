Зеленский переговорил с Байденом

Глава государства рассказал о "длительном телефонном разговоре" с американским коллегой и обозначил круг обсуждавшихся вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский рассказал в Twitter.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь", - отметил глава государства.

Также, по его словам, собеседники обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Напомним, предыдущие переговоры Зеленского с Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.

Накануне США, а потом и НАТО передали РФ ответы по переговорам о безопасности.

О ситуации с переговорами по безопасности между США и Россией читайте в материале Корреспондент.net.