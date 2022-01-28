Зеленский сменил главу Нацгвардии

Глава государства уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины и назначил Юрия Лебедя.

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Предыдущим указом Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины.

Напомним, что Балан подал в отставку после трагедии в Днепре, где боец Нацгвардии застрелил пять человек, в том числе четырех сослуживцев и гражданскую. Вскоре он был задержан, ему сообщено о подозрении.

Также сообщалось, что глава МВД Денис Монастырский внес представление Зеленскому о назначении командующим Юрия Лебедя.