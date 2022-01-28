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Зеленский сменил главу Нацгвардии
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
Предыдущим указом Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины.
Напомним, что Балан подал в отставку после трагедии в Днепре, где боец Нацгвардии застрелил пять человек, в том числе четырех сослуживцев и гражданскую. Вскоре он был задержан, ему сообщено о подозрении.
Также сообщалось, что глава МВД Денис Монастырский внес представление Зеленскому о назначении командующим Юрия Лебедя.