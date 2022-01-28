Кулеба и Боррель обсудили подготовку антироссийских санкций

Глава европейской дипломатии проинформировал украинского министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем подготовку санкций против России. Об этом вечером в четверг, 27 января, сообщает пресс-служба МИД.

"Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы. Министр и верховный представитель ЕС уделили особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Также Боррель подтвердил, что пока нет намерений эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

Кроме того, глава европейской дипломатии проинформировал украинского министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам. Боррель пригласил Кулебу принять участие в следующем заседании Совета.

Напомним, несколькими днями ранее Кулеба и Боррель также обсуждали подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.