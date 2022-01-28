Байден пообещал Зеленскому ответ на угрозу РФ

Соединенные Штаты обдумывают пути дополнительной помощи экономике Украины в условиях военного давления со стороны России.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил готовность Вашингтона и союзников решительно отреагировать в случае агрессии России против Украины. Об этом по итогам разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

Как сообщается, Байден заявил, что США остаются верными суверенитету и территориальной целостности Украины, и вместе с союзниками и партнерами готовы дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России.

Также американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты обдумывают пути дополнительной помощи экономике Украины в условиях военного давления со стороны России.

"Президент Байден отметил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов для развития и в гуманитарной сфере, и сейчас изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь украинской экономике в условиях давления, вызванного военной эскалацией со стороны России", - указывается в уведомлении.

Как отмечается, глава Белого дома четко подчеркнул, что, несмотря на отъезд членов семей сотрудников американского посольства, дипломатическое представительство США в Киеве продолжает функционировать в полной мере.

Лидеры двух стран также обсудили скоординированные дипломатические усилия в сфере европейской безопасности, подчеркнув принцип ничего об Украине без Украины.

Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий в Нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта. В этой связи он выразил надежду, что подтверждение сторонами на встрече 26 января договоренностей о прекращении огня поможет снизить напряженность и поспособствовать имплементации Минских договоренностей.