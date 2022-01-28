Опубликованы доказательства планирования терактов в Одессе агентом разведки РФ

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего совершить в Одессе несколько терактов. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений, сообщила пресс-служба СБУ.

На записях зафиксирован разговор между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о повреждении памятника Героев Небесной Сотни в Одессе, поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС, о сотрудничестве с российской разведкой, о планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

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По информации СБУ, главной задаче агента военной разведки РФ было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил краской памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (Террористический акт). Фигуранту сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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Задержание подозреваемого / ssu.gov.ua