Зеленский - НАТО: Скажите открыто: мы никогда там не будем

Украинский президент требует от Североатлантического альянса четкий ответ о перспективах членства.

Украина должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 28 января.

"Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать… То есть скажите причины. Ну мы не в НАТО – ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем… Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", - сказал он.

По его мнению, на сегодня сроки вступления зависят не от Киева. "Когда мы будем в НАТО, зависит на сегодня не от Украины, к сожалению", - отметил он.

Он также подчеркнул, что ни одна страна не будет защищать Украину, если Россия решится на масштабное вторжение. "И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И это очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - добавил Зеленский.

При этом он заверил, что Украина имеет мощную армию и способна себя защитить.

"Нужно действовать без паники, у нас мощная армия, нужно ее вооружать. Мощная экономика дает возможность улучшать вооружение, увеличивать зарплаты военным. Мы доверяем нашей армии, это уже не новички. Мы точно не слабее, чем уровень НАТО, наша армия – это практики. Народ будет стоять плечом к плечу с армией и защищать", – сказал он.

Кроме того, он заявил о возможности участия Украины в других союзах.

"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - сказал Зеленский.

По его словам, если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам.

"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство Украины в НАТО "не стоит на повестке дня".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet