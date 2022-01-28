Зеленский оценил вероятность войны с РФ

Зеленский заявил, что необходимо очень осторожно высказываться о возможных перспективах войны с Россией.

Вопрос возможной эскалации ситуации со стороны РФ стоит остро не только для Украины, но и для США и союзников. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня вопрос вероятной эскалации так же острый как для США и других партнеров. Я не управляю государством, как в вашем, кстати, фильме "Не смотри вверх", мы смотрим вверх, мы знаем, что происходит. Мы говорим с людьми. Но мы в этой ситуации восемь лет", - сказал Зеленский.

По его словам, вероятность вторжения России есть.

"Поэтому мы смотрим не только вверх, но и под ноги. Для нас сейчас важный момент - мы можем потерять экономику. Но прежде всего люди. Вероятность атаки она есть. Она никуда не ушла, она такая же. В 2020 году она была меньше, в 2019 году была еще меньше", - заявил президент.

Он отметил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" является шагом к мирному урегулированию ситуации.

Зеленский заявил, что необходимо очень осторожно высказываться о возможных перспективах войны с Россией.

По словам президента, "нельзя сказать о том, что война будет завтра или до конца февраля, или до конца нового года".

"Мы сейчас получаем информацию, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз повторяю: она может быть. И давайте тут ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что да – она будет, потому что мы понимаем, что происходит с людьми", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, полномасштабная война с РФ угрожает не только Украине, это также касается и некоторых стран НАТО, которые ранее тоже были республиками Советского Союза.

"Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим соседям. Мы не одни соседи из РФ, и не одни с оккупированными территориями. Если будет полномасштабная война, то не только с Украиной и не только не территории Украины", - заявил глава государства.

Наибольшей опасностью, которая может спровоцировать РФ к эскалации, Зеленский назвал внутреннюю дестабилизацию ситуации в стране.

"Самый большой риск для Украины и самый большой риск для суверенитета нашего государства - и здесь мы едины со всеми партнерами... Самый большой риск - не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства", - отметил президент.

По его словам, если объединить народ, армию и стабильную власть, риски эскалации со стороны России будут уменьшаться.

"Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице именно и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский оценил потери Украины от паники из-за РФ.

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