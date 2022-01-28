"Что это за мазохизм", - Зеленский о частых военных учениях РФ

Украинский президент не понимает, почему россиянам нужно проводить учения непременно рядом с Украиной

Если Россия не планирует нападать на Украину, то зачем она проводит так много военных учений в непосредственной близости от украинских границ? Таким вопросом президент Украины Владимир Зеленский задался во время пресс-конференции в Киеве.

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"Мне кажется так: если Россия заявляет, что она за минские переговоры и не собирается нападать на Украину, то она может по крайней мере показывать шаги, подтверждающие эти слова. Зачем такое количество военных, зачем проводить так часто учения?" –вопрошает Зеленский.

По мнению украинского президента, присутствие такого количества военных вблизи границы не является безопасным само по себе. Кроме того, это плохо соотносится заявлениями Кремля об отсутствии планов по вторжению в Украину.

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"Зачем учения именно здесь, на этих границах. Вы же понимаете, что это риски, это не безопасно, может быть провокация. Даже если ты не собираешься (нападать - ред.), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм?" - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал "цинизмом высшего уровня" предложение Лаврова провести переговоры в Сочи.

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