Зеленский возмутился эвакуацией некоторых дипломатов из Украины

Владимир Зеленский считает ошибкой эвакуацию дипломатов и подчеркивает, что все должны быть на месте.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение некоторых стран об эвакуации своих дипломатов из Украины. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ в пятницу, 28 января,

"Да, я считаю, что это была ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это рабочие не первого уровня (которых эвакуировали - ред.). Я так не считаю. В такой ситуации - все первого уровня. Все должны быть на месте", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в прифронтовом Мариуполе есть дипломаты из Греции, и их не отозвали, несмотря на близость к линии разграничения.

"Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства. Я хочу сказать, что это (эвакуация дипломатов - ред.) такой важный сигнал. Все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагирует Британия, Соединенные Штаты. Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии. Представители своих государств и мы знаем, что последними капитаны покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник. Украина идет вперед", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее следом за США, Британией, Германией и Австралией о своем намерении вывезти семьи дипломатов заявила Канада.

В свою очередь МИД Украины назвал "преждевременной" эвакуацию дипломатов из Украины. Ведомство призывает иностранных партнеров воздерживаться от шагов, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество.

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