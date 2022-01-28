Минфин выкупил около 5% ВВП-варрантов

на 2022 год в бюджете заложено 1,4 млрд грн на программу обслуживания государственных ВВП-варрантов.

Министерство финансов Украины в декабре 2021 года выкупило около 5% ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на отчетность Госказначейства.

Отмечается, что на 2021 год Кабмин закладывал в бюджете 1,15 млрд грн на обслуживание государственных деривативов. 31 мая прошлого года Минфин произвел регулярную выплату по этому инструменту за 2019 год на сумму 1,122 млрд грн или около 40,6 млн долларов. Часть этой суммы - 124,8 млн грн (около 4 млн долларов) вернулась обратно на счета Минфина в июне в связи с тем, что в 2020 году правительство выкупило 10% варрантов.

В конце года план расходов на программу обслуживания варрантов увеличили на 5,6 млрд грн - до 6,75 млрд грн.

"В декабре 2021 года Минфин потратил по этой программе 4,63 млрд грн или около 170 млн долларов (по среднемесячному курсу). Хотя производить платежи по варрантам в декабре не нужно было. Вероятно, средства были потрачены на выкуп варрантов", - пишет ЭП.

Отмечается, что курс варрантов в декабре колебался в пределах 91–95% от номинала, что позволяет предположить, что Минфин выкупил около 5,5-5,7% от выпущенных в обращение варрантов.

Осуществлять выплаты по варрантам Украина должна до 2040 года. Тогда правительство должно произвести последнюю выплату за отчетный 2038 год.

Сообщается, что на 2022 год в бюджете заложено 1,4 млрд грн на программу обслуживания государственных деривативов (ВВП-варрантов). В этом году такие выплаты должны касаться 2020 года, однако тогда ВВП сократилось на 4% из-за коронакризиса, поэтому осуществлять их не нужно.

"Это позволяет предположить, что заложенные на обслуживание государственных деривативов средства правительство израсходует на дальнейший выкуп варрантов", пишет издание.

Отмечается, что на фоне роста угрозы российской агрессии курс ВВП-варрантов Украины в январе 2022 опустился ниже 70%. Для сравнения, в 2020 году, когда правительство выкупило 10% варрантов, их курс составлял 84-86%, а в конце 2021 года – 91-95%.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины вырос на $7,7 млрд за год.

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