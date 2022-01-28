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Зеленский прокомментировал позицию Германии по Северному потоку-2
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января прокомментировал позицию Германии по Северному потоку-2.
По его словам, во время переговоров с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он сказал, что понимает позицию Берлина по отношению к российскому газопроводу.
"Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас (Германии - ред.) были на границе эти (российские - ред.) войска, вы бы делали с ними (Россией - ред.) этот "Северный поток-2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?" - заявил Зеленский.
Также президент высказался о нежелании Германии поставлять оружие Украине.
"Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства", - отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский оценил вероятность войны с РФ и потери Украины от паники из-за РФ.
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