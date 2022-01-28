В Украину из США прибыл самолет с боеприпасами

Очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины прибудут на следующей неделе.

В Украину в пятницу, 28 января, прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь министра обороны США Ллойд Остин заявил, что поставки вооружения в Украину продолжаются.

На борту самолета из США прибыло более 80 тонн боеприпасов. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Ранее сообщалось, что пентагон готовит новую партию военной помощи Киеву.

Из США в Украину прибудет более 40 авиарейсов с оружием