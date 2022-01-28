Украина - не Титаник. Тезисы Зеленского для Запада

Президент Владимир Зеленский собрал международные издания, чтобы обсудить актуальные украинские проблемы и ответить на важные вопросы.

Владимир Зеленский собрал на Банковой иностранных журналистов, чтобы успокоить их издания и западных партнеров регулярно сообщающих о скорой атаке России против Украины. Президентзаявил, что пока он не видит угрозы большей эскалации, чем она была, например, в начале прошлого года.

Корреспондент.net собрал главные тезисы главы государства.

Без паники

Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

"Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил в начале еще 2021 года, когда говорилось еще о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение, тогда нас поддержали и Соединенные Штаты, и наши европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас я не считаю ситуацию более напряженной, чем она была тогда, в пик учений", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что тогда ситуация также была очень острой, но такой информационной политики, как сегодня, в украинском и мировом инфопространстве не было.

"Я считаю, и об этом мы говорили с президентом (Байденом), что эта политика должна быть взвешенной. Я не говорю, что он (Байден) влияет на СМИ, они свободны. Но политика должна быть взвешенной. Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", - отметил президент.

Он не исключил возможность эскалации, но сказал, что нагнетание в информпространстве вредит экономике Украины.

Разговор с Байденом

Зеленский рассказал, что он глубже разбирается в проблемах Украины, чем президент США Джо Байден, потому что живет в Украине.

"У нас не первый разговор и встреча. И в телефонном формате не первый разговор с президентом Байденом. Я хочу поблагодарить его за то, что он знает много деталей о том, что происходит в нашем государстве. Мы делимся планами, некоторыми моментами. Мы благодарны США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Но я президент Украины и я нахожусь здесь и я знаю, мне кажется, детали глубже, чем любой другой президент. Вопрос не в президенте США. Мы понимаем риски и какие из них приоритетны. Я хотел объяснить ситуацию и важно, что президент США знает ситуацию от меня и мы общаемся и может через несколько недель снова будем общаться. Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией. Надо быть здесь и понимать все детали...

Когда говорят, что у нас есть недопонимания с президентом США, у нас нет недопониманий с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США. Вот и все", - заявил Зеленский.

Позже, отвечая на другой вопрос, Зеленский добавил, что президент независимого государства может иметь свои секреты.

"Что такого мы знаем, чего не знает президент Байден? Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты – так же, как у президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

EPA

Бегство дипломатов

Зеленский раскритиковал решение отдельных стран об эвакуации дипломатов из Украины, поскольку это очень негативный сигнал для всех.

"Да, я считаю, что это была ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это рабочие не первого уровня (которых эвакуировали. Я так не считаю. В такой ситуации – все первого уровня. Все должны быть на месте", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что в прифронтовом Мариуполе есть дипломаты из Греции и их не отозвали, несмотря на близость к линии разграничения.

"Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства. Я хочу сказать, что это (эвакуация дипломатов) такой важный сигнал. Все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагирует Британия, Соединенные Штаты. Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии. Представители своих государств и мы знаем, что последними капитаны покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник. Украина идет вперед", - подчеркнул президент.

О России

Президент Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что готов встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, но тот и его окружение предлагают форматы, которые не принесут результата, и РФ пока не делает шагов к деэскалации.

“Если Россия сейчас коммуницирует, что она за минские переговоры и что она не собирается нападать на Украину… то она точно может показывать шаги, подтверждающие эти слова. Зачем тогда такое количество военных (возле границ с Украиной)? Зачем проводить так часто учения (военные). Какие учения? Они все умеют, говорят, что у них мощная армия. Зачем сейчас учения именно здесь, почему на этих границах? Вы ведь понимаете, что это риски, что все реагируют. Мы же много лет в этом... Может быть какая-то провокация... Большое скопление войск – это большие риски. Даже если ты не собираешься… это может произойти. Зачем ты это делаешь? Пугать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие, что кто-то боится?”, - возмутился Зеленский.

Президент напомнил, что в Украине проживает 40 миллионов человек, это великий народ, что вырастет новое поколение, которое не забудет и не простит.

"Давайте садиться разговаривать и о конкретных вещах", – добавил Зеленский. Он привел пример, когда глава МИД РФ приглашает на встречу, но требует - только не говорить о вопросе Донбасса. То есть априори заводит в тупик, ведь президент Украины не может не говорить о Донбассе, где 8 лет продлолжается российская агрессия.

"Зачем приглашать в таком формате? Ты же мужчина, взрослый человек. Вроде бы с опытом большим. Нечем заняться? Тупо цинизм high level вот и все. А я хочу встречаться, я не боюсь любого формата, я готов. Но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Мы же говорим о серьезных вещах. Ну хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море… Люди не понимают цену жизни. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все. Давайте одно. Например – обмен. Вы что получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах?... Жизнь проходит. Надо договариваться".