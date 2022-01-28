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В СН отреагировали на взяточничество нардепа

Давид Арахамия заявил, что для фракции "новость стала шоком", но если Кузьминых совершил преступление, "то должен понести ответственность по закону".
В СН отреагировали на взяточничество нардепа

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на задержание депутата от фракции СН Сергея Кузьминых на взятке. Заявление Арахамии опубликовала пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в пятницу, 28 января.

По словам Арахамии, он узнал об инциденте из СМИ.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, героически защищавший нашу независимость, достойно прошедший плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", - сказал Арахамия.

"Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", - подчеркнул глава СН.

Арахамия добавил, что приветствует усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

"Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент лишнее подтверждение тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - резюмировал Арахамия.

Напомним, что ранее чиновника Укргаздобычи задержали на взятке в 600 тысяч грн. Чиновник был задержан после получения первой части взятки - 400 тыс. грн. Всего он вымогал 600 тысяч.

Также сообщалось, что в Одесской области чиновницу горсовета задержали на крупной взятке. Начальница одного из управлений горсовета требовала от победителя тендера "откат" в 1,7 миллионов гривен.

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