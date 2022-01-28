В СН отреагировали на взяточничество нардепа

Давид Арахамия заявил, что для фракции "новость стала шоком", но если Кузьминых совершил преступление, "то должен понести ответственность по закону".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отреагировал на задержание депутата от фракции СН Сергея Кузьминых на взятке. Заявление Арахамии опубликовала пресс-секретарь СН Юлия Палийчук в пятницу, 28 января.

По словам Арахамии, он узнал об инциденте из СМИ.

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, героически защищавший нашу независимость, достойно прошедший плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", - сказал Арахамия.

"Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", - подчеркнул глава СН.

Арахамия добавил, что приветствует усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

"Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент лишнее подтверждение тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - резюмировал Арахамия.

Напомним, что ранее чиновника Укргаздобычи задержали на взятке в 600 тысяч грн. Чиновник был задержан после получения первой части взятки - 400 тыс. грн. Всего он вымогал 600 тысяч.

Также сообщалось, что в Одесской области чиновницу горсовета задержали на крупной взятке. Начальница одного из управлений горсовета требовала от победителя тендера "откат" в 1,7 миллионов гривен.

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